DigiD geraakt door ddos-aanval, storing inmiddels voorbij

DigiD had vanmiddag last van een storing vanwege een ddos-aanval. Op allestoringen.nl werden de eerste meldingen rond 14.30 uur gedaan.

Een ddos-aanval is een cyberaanval waarbij een grote hoeveelheid data naar een computer of netwerk wordt gestuurd. Doel daarvan is om een website, server of netwerk te overbelasten waardoor die niet gebruikt kan worden.

Door de storing konden gebruikers niet inloggen op websites van bijvoorbeeld de Belastingdienst.

Verholpen

Logius, de overheidsinstelling die DigiD beheert, zegt dat de storing van korte duur was en inmiddels is verholpen. Wie achter de aanval zit, is niet bekend.

Begin maart had DigiD ook te maken met een storing. Die werd toen veroorzaakt door een grote ddos-aanval. Toen konden gebruikers moeilijk inloggen bij de Belastingdienst om aangifte te doen.