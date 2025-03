Tennissters met Lamens, Rus, Schuurs en Koevermans naar Billie Jean King Cup

Tennissters Suzan Lamens, Arantxa Rus, Anouk Koevermans, en Demi Schuurs zijn geselecteerd voor de wedstrijden tegen Duitsland en Groot-Brittannië in het landentoernooi, de Billie Jean King Cup. Het Nederlandse team van captain Elise Tamaëla speelt op 10 en 12 april in Den Haag voor een plek in de finaleronde van het landentoernooi.