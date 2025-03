Verstappen kan racelegende Fangio evenaren: 'Kunst en precisie maken kampioenen'

Fangio II was zelf ook een succesvol autocoureur en is meervoudig kampioen geweest in Amerikaanse kampioenschappen. Zijn oom is een van de beste F1-coureurs aller tijden. In de jaren vijftig pakte hij vijf wereldtitels, met vier verschillende merken. Tot 2002 had hij het record van meeste wereldtitels.

Volgens Fangio II zijn er overeenkomsten tussen zijn oom en Verstappen: "Beiden werken enorm hard in de voorbereiding. De sleutel tot succes is alles laten werken voordat de race start. Dan moet je de race overleven om een goed resultaat te halen. Beiden weten dat en zijn extreem veeleisend tegenover hun team om te proberen perfectie te benaderen."

75 jaar F1

Het wereldkampioenschap Formule 1 bestaat 75 jaar. De eerste grand prix die meetelde voor het WK was de race op Silverstone in 1950. Fangio haalde de finish niet vanwege een mechanisch defect. Maar succes zou snel volgen: in 1951, 1954, 1955, 1956 en 1957 werd hij de beste van de wereld.