Russische leger rukt op tot in centrum van stadje Soedzja in Koersk

Het Oekraïense leger heeft de Russische opmars tot in Soedzja nog niet bevestigd. Commandant der landstrijdkrachten Oleksandr Syrsky zei gisteren dat Rusland een "ongekend aantal aanvallen uitvoert" in de stad en omgeving. In de verklaring op Facebook zei hij dat Oekraïense militairen "als het nodig is, zich manoeuvreren naar gunstigere verdedigingslinies".

Onderhandelingen

Oekraïne zal zich waarschijnlijk gefaseerd terugtrekken uit Koersk, zeiden militaire experts maandag tegen de NOS.nl. Rusland lijkt alles op alles te zetten om de voor Poetin vernederende Oekraïense inname van het Russische grondgebied terug te draaien om zo sterk mogelijk te staan als het aan de onderhandelingstafel zou plaatsnemen.

President Poetin komt naar verwachting vandaag met een reactie op de door de VS en Oekraïne voorgestelde tijdelijke wapenstilstand.

'Bufferzone' in Oekraïne

In Russische staatsmedia wordt de opmars in Koersk als belangrijke overwinning gepresenteerd. Poetin bezocht gisteren een commandopost van het leger in Koersk. Hij gaf daarbij de opdracht om Oekraïne zo snel mogelijk te verslaan in de grensregio.

Ook wilde Poetin een "bufferzone" creëren, wat impliceert dat Rusland meer gebied zal bezetten direct over de grens in Oekraïne. In ruim drie jaar oorlog met Oekraïne heeft de Russische president zelden het front bezocht.