Trump dreigt met heffing van 200 procent op wijn en champagne

De Amerikaanse president Donald Trump komt met een nieuw handelsdreigement. Hij wil nu importheffingen van 200 procent invoeren op wijnen en champagne uit de Europese Unie. Dat meldt hij op zijn socialemediakanaal Truth Social.

President Trump benadrukt dat het om wijnen, champagne en alcoholische producten gaat die afkomstig zijn uit Frankrijk en andere Europese landen. "Dit wordt fantastisch voor de wijn en champagnesector in de Verenigde Staten."

De aangekondigde maatregel is een reactie op de importheffingen van de EU op Amerikaanse producten, zoals whiskey, spijkerbroeken en motoren. Deze maatregel werd gisterenochtend door de voorzitter van de Europese Commissie Von der Leyen juist weer ingevoerd als tegenmaatregel op Amerikaanse importtarieven op staal en aluminium. Hierdoor moeten Amerikaanse bedrijven voortaan 25 procent extra belasting betalen op die producten die zij uit het buitenland halen.

Sinds Donald Trump plaats heeft genomen in het Witte Huis dreigt hij met allerlei verschillende heffingen die zijn belangrijkste handelspartners treffen. Vergelijkbare dreigementen zijn later (soms op dezelfde dag) ook weer ingetrokken. Het is dus nog maar de vraag of een importtarief van 200 procent daadwerkelijk wordt doorgevoerd.