Hartklachten maken einde aan profcarrière wielrenner Lars van den Berg

Wielrenner Lars van den Berg keert niet meer terug op de fiets. De 26-jarige Nederlander, in dienst van het Franse Groupama-FDJ, kampt met hartklachten en moet noodgedwongen een einde maken aan zijn profcarrière.

Van den Berg reed in februari 2024 zijn laatste wedstrijd, de Faun Ardèche Classic. In die Franse eendagskoers werd hij plotseling onwel. "Na onderzoeken in Nederland bleek het een ontstoken hartspier te zijn."

Tot oktober mocht hij niet sporten. "Vervolgens bouwde ik het rustig weer op. In het begin maximaal twee uur, later maximaal vier uur. In december en januari ging ik weer mee op een trainingskamp met de ploeg, steeds met het oog op een terugkeer in het peloton."

Risico te groot

Onlangs kwam echter slecht nieuws van de cardioloog. "De ontsteking heeft voor littekenweefsel gezorgd en dat kan leiden tot hartritmestoornissen. Daar kan een hartstilstand uit ontstaan. De cardioloog vindt het risico daarop te groot."

Een pacemaker is voor een wielrenner geen optie. "Als ik een voetballer was geweest, had het wel gekund. Kijk naar Christian Eriksen en Daley Blind. Als je onderuitgaat op een voetbalveld zijn de gevolgen minder groot dan wanneer je dat doet in een peloton met 180 renners om je heen."