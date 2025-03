Experimentele zoutdam IJmuiden werkt niet goed

De enorme zoutdam in het sluizencomplex van IJmuiden werkt niet goed. De dam was bedoeld om zout zeewater in het Noordzeekanaal tegen te houden en het dan terug te pompen naar zee. Maar nu blijkt dat de pompen onvoldoende water aanzuigen waardoor ze defect dreigen te raken.

"Met dit effect is helaas geen rekening gehouden", zegt Jan Rienstra van Rijkswaterstaat bij NH. "Bij de vooronderzoeken is vooral gekeken naar of de dam ook deed wat hij moest doen: zout- en zoetwater scheiden."

De aanleg van de experimentele zoutdam was groot nieuws, een jaar geleden toen de twee pijlers van ruim 27 meter hoog, 8 meter breed met een gewicht van bijna 3 miljoen kilo werden geplaatst. Rijkswaterstaat (RWS) sprak over "een soort zoutwaterbrievenbus".

Drinkwater

Het probleem is dat bij het schutten van elk schip in IJmuiden een grote golf zout zeewater het Noordzeekanaal instroomt. Met gevolgen voor de land- en tuinbouw rond het kanaal, want bloemen en planten kunnen slecht tegen zoutwater. Bovendien kan het zoute water via het grondwater ook in het drinkwater terechtkomen.

Met de zoutdam hoopte RWS verdere verzilting te voorkomen. Omdat zoutwater zwaarder is dan zoetwater, zakt het naar de bodem. Via de pompen in het spuigemaal wordt dat water teruggepompt naar zee. Het zoete water wordt door de zoutdam tegengehouden en blijft in het Noordzeekanaal.