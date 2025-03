'Te afhankelijk van Amerikaanse internetdiensten, kom nu met een plan B'

Nederland heeft ervaring met zelfstandige communicatiemethoden. Aan het begin van de twintigste eeuw was Radio Kootwijk de kern voor de communicatie met Nederlands-Indië. "Daarvoor konden wij dat alleen maar via Engeland doen, via telegrammen. Maar de Britse overheid liet niet meer al onze telegrammen door en las ze ook. Nederland kon daardoor niet meer geheim communiceren met Indonesië en soms helemaal niet communiceren", zegt Hubert.

Een Kootwijk zou er weer moeten komen, maar dan op het gebied van data, vindt Hubert. "We zitten nu wéér in de situatie dat men in het buitenland onze communicatie kan afsnijden en mee kan lezen. Er is geen bijna geen ministerie dat nog kan communiceren met de Tweede Kamer zonder dat dat via Amerika gaat. Dat moet gewoon afgelopen zijn."

Er zijn in Nederland alternatieven. Zo slaat een Rotterdamse cloudbedrijf onder meer de data op van Nederlandse ziekenhuizen. Maar de Amerikanen zijn op bepaalde vlakken veel verder, zegt directeur Ludo Baauw van clouddienst Intermax. "Verder met e-mail, online vergaderen, samen aan documenten werken, dingen als SharePoint en Teams. Daar hebben we in Nederland eigenlijk geen goed alternatief voor, dat kopen we nog steeds in bij Microsoft."

Privacy en academische vrijheid

Vijf universiteiten, waaronder die van Amsterdam, zijn nu een kleine pilot gestart met Nextcloud, een Europees alternatief voor Microsoft, maar minder uitgebreid en geavanceerd. Een keuze die ook is ingegeven door de nauwe banden van de Amerikaanse techbedrijven met de regering-Trump..

"Door Trump kunnen bijvoorbeeld onderzoekers op het moment geen onderzoek doen naar onderwerpen vragen als diversiteit of inclusiviteit. De academische vrijheid wordt enorm beperkt", zegt hoogleraar Recht & Digitale Technologie Natali Helberger. Ze maakt zich er grote zorgen over. "Daarom kiezen we nu voor een technologie die voor waarden als privacy of academische vrijheid staat."

Dat die technologie nog veel minder gebruiksvriendelijk is, nemen de universiteiten op de koop toe. Helberger: "Dat is dan maar zo, die prijs zijn wij bereid te betalen. Als we dat met z'n allen doen, gaat onze technologie uiteindelijk net zo goed en net zo gebruiksvriendelijk zijn als de technologie van grote Amerikaanse techbedrijven."

Gebruiksvriendelijkheid

Dat is precies waar Europa nu op moet inzetten: investeren in een eigen digitale infrastructuur, zeggen de experts. De overheid zou het voortouw moeten nemen. Data vooral opslaan bij Europese bedrijven, vindt Maaike Okano-Heijmans, technologiedeskundige van Instituut Clingendael. "Daarmee helpen we die bedrijven om groter te worden, innoverender te worden met meer marktmacht."

Gebruiksvriendelijkheid volgt dan vanzelf, is de verwachting. "Dat moet uiteindelijk ook", zegt Okano-Heijmans. "Want Amerikaanse bedrijven zijn enorm gebruiksvriendelijk, daarom kiezen we er ook voor. Europese bedrijven kunnen dat alleen opbouwen als ze ook marktaandeel hebben. Daar kan de overheid een belangrijke rol bij spelen."

De Tweede Kamer debatteert vanavond met staatssecretaris Zsolt Szabó (Digitalisering) onder meer over de toekomst van 'soevereine clouds', die Nederland meer controle geeft over de eigen data. Technologiedeskundige Hubert heeft alvast een dringend advies: "Ga nou niet halve maatregelen nemen. Begin vandaag met een plan B: een Cloud Kootwijk waarmee we onszelf kunnen redden."