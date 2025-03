Milieuagentschap VS schrapt regels en steekt 'dolk door hart klimaatreligie'

Het Amerikaanse milieuagentschap EPA gaat tientallen impactvolle milieu- en klimaatmaatregelen terugdraaien. Het is onder meer de bedoeling om niet langer klimaatneutrale kolencentrales na te streven per 2030. Ook maatregelen tegen luchtvervuiling en waterverontreiniging worden versoepeld. Amerikaanse media spreken van een aardverschuiving in klimaat- en milieubeleid.

Het door Trump aangestelde hoofd van de milieubeschermer, Lee Zeldin, stelt ook de breed gedragen wetenschappelijke vaststelling dat broeikasgassen de volksgezondheid en welvaart bedreigen ter discussie. Daarmee wordt in feite de bijl gelegd aan de wortel van al het Amerikaanse klimaatbeleid, aangezien dat principe het uitgangspunt is van vrijwel al dat beleid.

Zeldin zelf spreekt van "de ingrijpendste dag van deregulering in de Amerikaanse geschiedenis". "We drijven een dolk door het hart van de klimaatveranderingsreligie en we luiden Amerika's Gouden Eeuw in", duidde de EPA-topman in een opiniestuk in The Wall Street Journal de breuk met jaren aan klimaat- en milieubeleid.

31 maatregelen

In totaal worden 31 maatregelen in meer of mindere mate teruggedraaid of afgezwakt. Zo wordt bijvoorbeeld de definitie van rivieren die beschermd worden tegen vervuiling versoepeld, wat meer ruimte geeft aan vervuiling door bijvoorbeeld industrie en landbouw. Ook maatregelen tegen kwik- en roetvervuiling worden geschrapt.

Verder moet het beleid voor de vergroening van de auto-industrie mogelijk op de schop. Zeldin wil de strengere uitstootregels voor auto's die de regering-Biden instelde herzien, omdat hij hierin een oneerlijk voordeel ziet voor makers en verkopers van elektrische auto's.

Verkiezingsbelofte

De ingrijpende koerswijziging van het milieuagentschap is een verkiezingsbelofte van president Trump, die eerder ook aankondigde de VS uit het klimaatverdrag van Parijs te halen. Hij en de leden van zijn regering zien veel milieu- en klimaatbeleid als schadelijk voor de Amerikaanse economie. Door de regels nu terug te draaien, wil Zeldin "het volledige potentieel van Amerika ontketenen".

Zeldin stelt in zijn opiniestuk dat het terugdraaien van de regels neerkomt op een besparing van "biljoenen dollars aan reguleringskosten en verborgen belastingen". "Als gevolg hiervan zullen de kosten van onderhoud voor Amerikaanse families lager worden, en zullen essentiële zaken zoals auto's, het verwarmen van je huis en het draaien van een bedrijf betaalbaarder worden."

Critici reageren met afgrijzen op de stappen van het milieuagentschap, en willen die aanvechten. "Vandaag is de rampzaligste dag in de geschiedenis van het EPA. Het terugdraaien van deze regels is niet alleen een schande, maar een bedreiging voor iedereen", reageert Gina McCarthy, die onder Obama leiding gaf aan het EPA. "Het agentschap heeft zijn missie om het welzijn van Amerikanen te beschermen volledig losgelaten."