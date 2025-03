Nederlandse zangers te herkennen in AI-muziek: 'Schadelijk voor artiesten'

Dat er geen rechtszaken plaatsvinden, komt onder meer doordat het lastig om te bewijzen dat een met AI-gemaakt nummer is gebaseerd op bestaand werk. Met het AI-nummer waarin bekende stemmen herkenbaar te horen zijn, wil Grooten aantonen dat dit wel degelijk het geval is.

"In het nummer zitten meerdere Nederlandse artiesten van wie ik denk: het kan niet anders dan dat dit rechtstreeks getraind is op werk van die artiesten", zegt Grooten. "Het is niet eerlijk dat je stem wordt gebruikt voor een AI-systeem, zonder dat daar een vergoeding voor is."

'Schadelijk voor artiesten'

Hoewel het geen direct, hard bewijs is, is het wel een sterke aanwijzing dat de AI-bedrijven hun programma's hebben getraind op het werk van Nederlandse artiesten, vindt ook Stichting Brein. De organisatie treedt namens de muziekindustrie op tegen onrechtmatig gebruik van het werk van artiesten.

"Voor artiesten is dit heel schadelijk", zegt directeur Bastiaan van Ramshorst. "Deze stemmen zijn heel herkenbaar. Dus kan de indruk ontstaan dat het jouw nummer is. Terwijl de kwaliteit van dit voorbeeld - laten we eerlijk zijn - erbarmelijk slecht is. Voor zangers is de stem het handelskenmerk. Daarom moet er tegen opgetreden worden." Brein onderzoekt nog wat de stichting kan doen.

De NOS heeft Udio, Riffusion en Sonauto gevraagd om te bevestigen of te ontkennen dat zij het werk van de Nederlandse artiesten hebben gebruikt om hun AI te trainen. Er kwam geen reactie van de Amerikaanse bedrijven.

Geen auteursrecht op zangstem

Artiesten die willen voorkomen dat hun stem herkenbaar uit AI-programma's naar boven komt, kunnen zich niet beroepen op het auteursrecht. Een muziekstuk (tekst en compositie) is auteursrechtelijk beschermd, maar de zangstem zelf niet, legt Dirk Visser uit. Hij is hoogleraar intellectueel eigendomsrecht aan de Universiteit Leiden en staat als advocaat de creatieve sector bij.

Artiesten die bezwaar willen maken, moeten zich dan op de privacywet beroepen, zegt Visser. "Want je stem is een persoonsgegeven. Die mag je niet zomaar gebruiken. Als Paul de Leeuw of wie dan ook kan bewijzen dat een AI-stem verwarrend veel op zijn stem lijkt, zal een rechter al snel zeggen dat dit onrechtmatig is."

Er is nog geen Nederlandse artiest die de stap naar de rechter heeft gezet, zegt Visser. "Je moet wel diepe zakken en veel lef hebben om tegen dit soort techbedrijven te procederen." Ook lijken er nog geen commerciële nummers met nepstemmen van Nederlandse artiesten te zijn uitgebracht, zoals met Drake en The Weeknd wel gebeurde. "Er kan van alles, maar het gebeurt nog niet. Ik zeg niet dat er daarmee geen probleem is, maar dat het probleem nog niet groot genoeg is."