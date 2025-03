Nieuw omkoopschandaal in Europees Parlement: 'Huawei betaalde steekpenningen'

De Belgische politie heeft een onbekend aantal mensen gearresteerd in een onderzoek naar corruptie binnen het Europees Parlement. Het onderzoek richt zich tegen de Chinese telecomgigant Huawei, zeggen bronnen tegen onderzoeksplatform Follow the Money (FTM), dat het nieuws met Belgische media als eerste bracht.

Lobbyisten van Huawei zouden steekpenningen hebben betaald aan Europarlementariërs in ruil voor politieke steun. 21 adressen zijn doorzocht in België en Portugal, waarbij documenten en spullen in beslag zijn genomen. Er hebben geen huiszoekingen plaatsgevonden bij leden van het Europees Parlement.

Ongeveer vijftien (voormalig) Europarlementariërs zouden zijn gefêteerd met voetbaltickets, reizen naar China, cadeaus en mogelijk contanten. Betalingen aan Europarlementariërs zouden door een Portugees bedrijf gefaciliteerd zijn.

Huawei speelt met zijn technologie een centrale rol in de geopolitieke spanningen tussen de VS, Europa en China. De Europarlementariërs zouden in ruil voor de cadeaus zijn aangespoord om Huawei toegang te laten houden tot de Europese markt. Het bedrijf was voor FTM niet bereikbaar voor commentaar.