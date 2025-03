Crisisoverleg over EU-defensieplan duurt voort: Schoof wil wens Kamer niet uitvoeren

Premier Schoof is niet van plan de wens van de Tweede Kamer uit te voeren om niet in te stemmen met de Europese defensieplannen. Ingewijden zeggen dat de premier op zijn strepen staat en de Kamermotie die dinsdag is aangenomen niet gaat uitvoeren. Daarom is vanochtend crisisoverleg in de coalitie geweest en wordt er vanaf 17.00 verder gepraat.

Een meerderheid van de Kamer wil dat Schoof geen akkoord geeft op het miljardenplan van de Europese Commissie om de defensie-uitgaven fors op te voeren. De Kamer is bang voor financiële risico's, omdat de plannen deels betaald moeten gaan worden door het aangaan van gezamenlijke schulden en het oprekken van de begrotingsregels. Drie van de vier regeringspartijen (PVV, NSC en BBB) hebben de motie van JA21 gesteund.

Schoof vindt dat hij daardoor in een onwerkbare situatie terecht is gekomen. Aan de andere kant houden de drie coalitiefracties vast aan hun verzet tegen het plan. Daarom heeft de premier de coalitiepartners vanmorgen uitgenodigd op zijn ministerie. Na drie uur overleg was er nog geen overeenstemming.

De fractievoorzitters verlieten allemaal het ministerie. NSC-leider Omtzigt was lopend en werd gevolgd door journalisten: