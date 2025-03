Op last van de rechter stopt Drenthe met afschot reeën

De provincie Drenthe moet stoppen met het afschieten van reeën. Volgens de rechtbank kan de provincie onvoldoende aantonen dat reeën aanrijdingen veroorzaken en dus de verkeersveiligheid in gevaar brengen.

De rechtszaak was aangespannen door dierenrechtenorganisaties Fauna4Life en Animal Rights, Zij betoogden dat er geen een op een verband bestaat tussen het aantal reeën en de verkeersveiligheid. "In Smilde is de populatie sterk afgenomen, maar blijft het aantal aanrijdingen stabiel", aldus een woordvoerder van Fauna4Life bij RTV Drenthe. "Op andere plekken zien we dat er groei in de populatie is, terwijl het aantal aanrijdingen ook daar stabiel blijft."

De provincie Drenthe verleende eerder ontheffing voor afschot tot het jaar 2029, juist om te voorkomen dat de dieren zouden worden aangereden. Volgens de provincie zou het alleen al in Drenthe gaan om 600 aanrijdingen met reeën per jaar.

Maar volgens de rechtbank is er geen inzicht in het aantal aanrijdingen in iedere zogenoemde wildbeheereenheid in de provincie en is er ook helemaal geen inzicht in de aard en ernst van die aanrijdingen. Bovendien zei de rechter dat alternatieven voor afschot, zoals het plaatsen van wildspiegels op gevaarlijke plekken langs de weg, slecht zijn onderzocht.

Onvoldoende onderbouwd

Het idee dat het voor de verkeersveiligheid nodig is om reeën af te schieten, is dus onvoldoende onderbouwd, concludeerde de rechtbank.

Drenthe gaat niet in beroep tegen de uitspraak. Gedeputeerde Egbert van Dijk zegt te wachten op een nieuw plan van de faunabeheerseenheid. Dat is een samenwerkingsverband van vertegenwoordigers van boeren, jagers, terreinbeheerders en natuurbeschermers. Komt die eenheid met "sluitende cijfers en een betere onderbouwing" dan sluit Van Dijk een nieuwe ontheffing voor afschot van reeën niet uit.

Wildbeheer complex

"Het beheren van wild is complex en doe je om een zorgvuldige balans te vinden tussen verkeersveiligheid, natuurbescherming en de belangen van boeren", aldus de Drentse gedeputeerde.

Het blijft in Drenthe wel toegestaan om reeën af te schieten als ze ernstig ziek zijn of gewond zijn geraakt, bijvoorbeeld door een aanrijding.

Drenthe is niet de eerste provincie waar Fauna4Life en Animal Rights succes boeken via de rechter. Ook in Zeeland en Flevoland mogen op last van de rechter geen reeën worden afgeschoten. Animal Rights toonde zich eerder zeer tevreden over die uitspraken: "Het is winst voor de reeën. Deze dieren horen niet overgeleverd te worden aan de bloedlust van jagers en de willekeur van provinciale bestuurders."