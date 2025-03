Republikein weigert trans collega in Congres vrouw te noemen

Een vergadering van een commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden is dinsdag plots beëindigd na een opmerkelijke discussie over Sarah McBride. De afgevaardigde uit Delaware is het eerste openlijk transgender lid van het Congres.

De Republikeinse voorzitter van de commissie Keith Self kondigde haar aan als "meneer McBride". Zij reageerde daarop meteen door Self te bedanken als "mevrouw de voorzitter".

De hoogste Democraat in de commissie Bill Keating greep in en vroeg Self zijn woorden te herhalen. Die noemde McBride nogmaals een man. Dat schoot in het verkeerde keelgat bij Keating, die benoemde dat McBride een door het volk gekozen vertegenwoordiger is. Hij verweet Self "geen fatsoen" te hebben, in een directe verwijzing naar een bekende uitspraak van een advocaat die het midden jaren 50 in het Congres opnam voor een slachtoffer van het mccarthyisme.

Self probeerde die opmerkingen te negeren en door te gaan met de vergadering, maar Keating hield hem tegen. "U zult niet met mij doorgaan, tenzij u een gekozen vertegenwoordiger op de juiste manier introduceert."

Als reactie daarop sloeg Self met zijn voorzittershamer en stelde de zitting uit. Terwijl mensen de zaal verlieten, is te zien hoe Keating McBride op de schouder klopte.