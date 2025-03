Verslaggever Gerri Eickhof neemt na 37 jaar afscheid van NOS

Verslaggever Gerri Eickhof neemt na 37 jaar afscheid van de NOS. Hij gaat met pensioen en maakt zondag zijn laatste item voor het NOS Journaal. Zijn laatste bijdrage aan de YouTube-serie Rondje Binnenhof verschijnt volgende week.

Eickhof is een van de langstzittende verslaggevers bij de NOS. Hij begon in 1988 als freelancer bij de buitenlandredactie van het NOS Journaal. Even later ging hij in vaste dienst aan de slag voor de binnenlandredactie, waar hij ook chef werd. Uiteindelijk werd hij verslaggever en die baan bleef hij jarenlang doen. In 2023 sloot Eickhof aan bij Rondje Binnenhof.

Hij deed verslag uit binnen- en buitenland. "Ik heb reportages gemaakt in acht verschillende oorlogen op drie verschillende continenten, soms wel twee, drie, vier maanden per jaar", vertelt Eickhof.

"Dat was niet altijd fijn, ik heb daardoor meer doden gezien dan een gemiddelde begrafenisondernemer bij het eerste lustrum. Ook heb ik een keer of tien gevangengezeten bij persvijandige groepen of regimes, meestal gelukkig maar een paar uur. En ik ben een keer ontvoerd, een dieptepunt." Dat gebeurde in 1999, in Belgrado.

Kenmerkende stijl

In zijn werkbiografie schrijft Eickhof ook dat hij zijn werk het leukste beroep vindt dat hij zich kon voorstellen. "En hoewel we tegenwoordig als journalisten, en zeker als journalisten van de NOS, regelmatig worden uitgescholden en belaagd, zou ik met niemand willen ruilen."

Hij staat bekend om zijn kenmerkende stijl en eigenzinnige toon. In 2020 presenteerde hij zijn verslag over camping-wc's deels in rijmvorm. Jaren eerder verwierf hij online faam met een kritische bijdrage in het NOS Journaal na het ontslag van trainer Marco van Basten bij Ajax. Ook zijn winteritems met de iconische bontmuts met flappen leverden zeker op sociale media veel reacties op.