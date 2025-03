13/3 in Nieuwsuur: Staakt-het vuren in Oekraïne? • Alternatieven voor Amerikaanse clouddiensten

Staakt-het vuren in Oekraïne?

De Russische president Vladimir Poetin zal waarschijnlijk vandaag reageren op het plan van de VS en Oekraïne voor een staakt-het vuren. Oekraïne gaat akkoord met een bestand van dertig dagen, op voorwaarde dat Rusland meedoet. In ruil hervatte de VS de levering van wapens en munitie en inlichtingen die van belang zijn voor de oorlogsvoering door Oekraïne.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio zei gisteren: "Als ze 'nee' zeggen, dan moeten we alles opnieuw bestuderen en uitvinden wat onze plek op het wereldtoneel is en wat hun ware intenties zijn." Ondertussen bezoekt NAVO-chef Mark Rutte de Amerikaanse president Donald Trump vandaag. En de coalitiepartijen houden vandaag een extra overleg over Oekraïne. Aanleiding is de motie van de Tweede Kamer tegen het herbewapeningsplan van de Europese Commissie.

Vanavond zetten we alle ontwikkelingen op een rij, met het laatste nieuws uit Moskou, Washington en Den Haag. Te gast is oud-NAVO-chef Jaap de Hoop Scheffer.