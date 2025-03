Eerste beelden van botsing tussen vrachtschip en tanker

De brand op de kerosinetanker Stena Immaculate, die nog voor anker ligt in de Noordzee, is inmiddels gedoofd. Op vrachtschip Solong worden nog wel vlammen gezien.

Eerder werd bekend dat de kapitein van het vrachtschip een 59-jarige man uit Rusland is. Hij wordt verdacht van doodslag door ernstige nalatigheid, maar is nog niet aangeklaagd. Een van zijn bemanningsleden is vermist.

Het Nederlandse bedrijf Boskalis is gevraagd om de kerosinetanker te bergen.