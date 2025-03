Schade aan huizen en auto's door aardbeving in Napels

Inwoners van Napels zijn vannacht wakker geschrokken door een aardbeving. De beving had een kracht van 4,4 en werd gevolgd door verschillende naschokken. De aardbeving had ongeveer dezelfde intensiteit als de beving die de regio vorig jaar mei trof. Dat was de zwaarste aardbeving in 40 jaar.

De beving werd gevoeld rond 01.25 uur. In de stromende regen vluchtten de mensen de straat op, schrijft de krant La Repubblica. Een kwartier later volgde een naschok.

Op sociale media is te lezen dat mensen in paniek raakten. "Er vielen voorwerpen, kinderen huilden." Een ander omschrijft hoe de kledingkast maar niet ophield met schudden.

Vallend puin

In de stad zat iemand klem onder een plafond dat naar beneden was gekomen. In de kustplaats Pozzuoli, ten westen van Napels, kwam iemand vast te zitten in een huis toen een vloer instortte. De brandweer wist de slachtoffers te redden. Beiden raakten niet ernstig gewond.

Volgens de hulpdiensten was er verder vooral overlast door vallend puin, waardoor onder meer auto's schade opliepen. Er werd ook schade gemeld aan de klokkentoren van een kerk.

De laatste naschok werd gevoeld om 03.26 uur. Vanwege de beving blijven scholen in de regio vandaag dicht.