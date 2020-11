Oppermachtig Liverpool rekent af met Leicester en het spook van 1981

Diogo Jota viert de 2-0 van Liverpool tegen Leicester City - AFP

Liverpool heeft de aanval van Leicester City in de Premier League voorlopig afgeslagen. Op het eigen Anfield was de ploeg van trainer Jürgen Klopp met 3-0 te sterk. Door de zege komt Liverpool op gelijke hoogte met koploper Tottenham Hotspur.

Liefhebbers, statistici en voetbalhistorici zaten zondag handenwrijvend voor de buis. Het ging namelijk niet alleen om een duel tussen de nummers drie (Leicester) en vier (Liverpool) van de Premier League of om een krachtmeting tussen trainer Jürgen Klopp en zijn voorganger Brendan Rodgers. Het zou ook het 64ste duel van Liverpool in eigen stadion kunnen worden zonder nederlaag. Eén keer eerder bleef Liverpool 63 duels op rij ongeslagen op Anfield. Die reeks tussen 1978 en 1981 werd uiteindelijk een halt toegeroepen door Leicester City.

Een dergelijke stunt als in december 1980 zat er vanavond niet in voor Leicester. Liverpool was sterker vanaf de eerste minuut, kreeg kans op kans en kwam met een gelukje op voorsprong. Jonny Evans, vorige week ook al de schlemiel bij Noord-Ierland in de verlenging van de play-offs voor het EK tegen Slowakije, kopte een hoekschop van Sadio Mané hard achter zijn eigen doelman Kasper Schmeichel. Nog voor rust kopte Diogo Jota bij de eerste paal een afgemeten voorzet van Andy Robertson tegen de touwen. Aan die treffer ging een aanval over maar liefst dertig schijven vooraf.

Na rust had de score nog veel hoger kunnen oplopen, ware het niet dat Schmeichel zich keer op keer onderscheidde in het doel van Leicester. Smetje op de overtuigende overwinning van Liverpool was het uitvallen van Naby Keïta met een hamstringblessure. Ook Georginio Wijnaldum leek niet ongeschonden uit de strijd te komen na een vreselijke tackle van Nampalys Mendy op zijn enkel. De Franse middenvelder mocht de handen dichtknijpen met een gele kaart en ook Wijnaldum kon de strijd vervolgen. Kort voor tijd drukte Roberto Firmino het overwicht nog wat beter uit in de score door een hoekschop achter Schmeichel te koppen: 3-0.

Arteta-revolutie levert Arsenal vooralsnog vooral bekersucces op De kenners in Engeland zijn het er wel over eens: onder Mikel Arteta heeft Arsenal weer de weg omhoog gevonden. Maar in de Premier League blijven de resultaten wat bij die positieve geluiden achter, Arsenal staat na een 0-0 gelijkspel tegen Leeds United elfde.

Arsenal verloor dit seizoen net zo veel competitiewedstrijden als de club won: vier - Pro Shots

Arteta's Arsenal kan het iedere tegenstander bijzonder moeilijk maken, dat blijkt wel uit de twee prijzen die de Spaanse trainer sinds zijn komst met de club won. De FA Cup werd binnengesleept dankzij zeges op Manchester City (halve finale) en Chelsea (finale) en in de Engelse supercup werd na strafschoppen gewonnen van Liverpool, drie van de grootmachten van het Engelse voetbal. Maar in de competitie werd net zo vaak verloren als gewonnen: vier keer. Van datzelfde Manchester City en Liverpool en een lastige tegenstander als Leicester City, maar ook van het lager ingeschaalde Aston Villa. Villa was zelfs met 3-0 te sterk, in Londen nota bene.

Trainer Mikel Arteta bezorgde Arsenal wel al de FA Cup en de Engelse supercup - Pro Shots

Op bezoek bij Leeds United, dat sinds de terugkeer op het hoogste niveau bewondering oogst met het aanvallende voetbal, kreeg Arsenal met een punt iets te veel. Leeds had het betere van het spel en raakte in het laatste kwartier drie keer het aluminium. Al had het matige Arsenal-spel deels te maken met een domme rode kaart voor Nicolas Pépé. Hij gaf een kopstoot, waardoor 'the Gunners' bijna de gehele tweede helft met tien man speelden. Arsenal staat na de 0-0 in Leeds elfde, op zeven punten van koploper en aartsrivaal Tottenham Hotspur. Na negen competitiewedstrijden heeft de ploeg van Arteta de meeste verliespunten van de zogeheten Big Six: Liverpool, Manchester City, Chelsea, Manchester United, Tottenham en Arsenal zelf.