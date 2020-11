Arteta-revolutie levert Arsenal vooralsnog vooral bekersucces op

De kenners in Engeland zijn het er wel over eens: onder Mikel Arteta heeft Arsenal weer de weg omhoog gevonden. Maar in de Premier League blijven de resultaten wat bij die positieve geluiden achter, Arsenal staat na een 0-0 gelijkspel tegen Leeds United elfde.

Arteta's Arsenal kan het iedere tegenstander bijzonder moeilijk maken, dat blijkt wel uit de twee prijzen die de Spaanse trainer sinds zijn komst met de club won. De FA Cup werd binnengesleept dankzij zeges op Manchester City (halve finale) en Chelsea (finale) en in de Engelse supercup werd na strafschoppen gewonnen van Liverpool, drie van de grootmachten van het Engelse voetbal.

Maar in de competitie werd net zo vaak verloren als gewonnen: vier keer. Van datzelfde Manchester City en Liverpool en een lastige tegenstander als Leicester City, maar ook van het lager ingeschaalde Aston Villa. Villa was zelfs met 3-0 te sterk, in Londen nota bene.