Wekdienst 13/3: Rutte op bezoek bij Trump • Uitspraak hoger beroep 'afstandsmoeders'

Goedemorgen! De coalitiepartijen houden deze ochtend een extra overleg over Oekraïne. En NAVO-chef Rutte brengt voor het eerst sinds Trump weer president is een bezoek aan het Witte Huis.

Eerst het weer: de zon schijnt geregeld, maar er vallen ook buien, soms met hagel of onweer. Het wordt 7 of 8 graden. Vrijdag valt er nog een enkele bui, het weekend verloopt voornamelijk droog. Er is weinig verandering in temperatuur.