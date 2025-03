Twee handen op de rug en helm op: schaatsers zoeken naar tijdswinst via innovaties

Wouter Terra, sportaerodynamica-onderzoeker bij de TU Delft en NOC*NSF, zag het gebeuren. In samenwerking met de KNSB deed hij toen al onderzoek naar de aerodynamische houding van schaatsers.

Als proefkonijn reden schaatsers op het ijs in Thialf door een muur van met lasers verlichte luchtbelletjes om luchtstromingen tijdens de schaatsbeweging te achterhalen. Met één hand los en met twee handen op de rug.

En ja hoor: ze merkten grote verschillen. "De luchtweerstand met twee handen op de rug is ongeveer vier procent lager dan als je met één hand los schaatst", vertelt Terra.

Minder luchtweerstand

Schaatsen is een gevecht tegen de lucht. "Luchtweerstand is verreweg de grootste kracht die jou tegenwerkt. Er is een klein beetje wrijvingsweerstand met het ijs, maar zo'n negentig procent is luchtweerstand. Dus bij minder luchtweerstand ga je sneller."

"Stel dat je een hele ronde met twee handen op de rug schaatst in plaats van met één hand los, dan scheelt dat naar schatting ongeveer 0,4 seconden. Dat is best veel."