Pro-Israëlische lezing in Maastricht voortijdig beëindigd na lawaaiprotest

De lezing van de pro-Israëlische activist Rawan Osman woensdagavond aan de Maastricht University is voortijdig beëindigd vanwege protest in en buiten de zaal. Dat bevestigt een woordvoerder van de universiteit aan persbureau ANP na berichtgeving van De Telegraaf.

Het had geen zin om Osman door te laten gaan met haar lezing vanwege "het kabaal" dat pro-Palestijnse demonstranten buiten de zaal maakten, aldus de woordvoerder. De actievoerders bonsden op de ramen, is te zien op beelden op het Instagramaccount van het pro-Palestijnse Maastricht Encampment.

Actiegroep Free Palestine Maastricht noemde de lezing eerder "propaganda" en riep studenten, medewerkers van de universiteit en bewoners van de stad op te komen protesteren om zo de lezing te boycotten.

Ook protest in Nijmegen

De Telegraaf schrijft dat de pro-Palestijnse actievoerders niet bij de lezing aanwezig mochten zijn, maar dat het vier van hen toch lukte om plaats te nemen tussen het publiek. Volgens de woordvoerder maakten zij Osman "het spreken onmogelijk" en hebben zij het universiteitsgebouw moeten verlaten.

Osman was in Maastricht op uitnodiging van de Nederlandse afdeling van StandWithUs, een pro-Israëlische organisatie die in 2001 is opgericht in de VS. Op de website van de organisatie worden als belangrijkste doelen het steun van Israël en het wereldwijd bestrijden van antisemitisme genoemd.

Eerder deze week gaf Osman een lezing op de Nijmeegse Radboud Universiteit, die eveneens werd verstoord door pro-Palestijnse demonstranten. Osman kon haar lezing hier wel afmaken. Na afloop blokkeerden de betogers de auto van Osman. Na ingrijpen van beveiliging en politie kon ze wegrijden.