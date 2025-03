Duitse douane vindt drugs in wraps bij busreiziger vanuit Nederland

De Duitse douane heeft een bijzondere vondst gedaan bij het controleren van een langeafstandsbus in de deelstaat Beieren. Een van de passagiers bleek drugs te hebben verstopt in drie wraps. De 29-jarige man was onderweg van Nederland naar Hongarije.

De drugs werden zondagavond ontdekt bij een reguliere controle op het busstation van Würzburg, melden Duitse media. De man met de tortilla's zei dat hij niets had aan te geven, zoals alcohol of sigaretten. Ook verklaarde hij dat hij geen drugs bij zich had.

De douane besloot toch zijn spullen te controleren en vond drie wraps die in plastic waren gewikkeld. Daar leek niets mee aan de hand: uit de bovenkant stak zelfs een beetje sla. Omdat de wraps anders voelden dan normaal werden ze toch geopend en daarop kwamen de drugs tevoorschijn.

Uiteindelijk bleek dat de wraps waren gevuld met zakjes crystal meth van bij elkaar 339 gram. Dat is goed voor een straatwaarde van 23.000 euro. De man is aangehouden op verdenking van drugssmokkel. Zijn nationaliteit is niet bekend.