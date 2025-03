Argentijnse voetbalvijanden zij aan zij met gepensioneerden de straat op

Ze moeten doorgaans niets van elkaar weten, maar toch zijn ze in Buenos Aires samen de straat op gegaan: voetbalsupporters van de grote concurrenten Boca Juniors en River Plate. Nadat ouderen bij eerdere protesten tegen de lage pensioenen gewond waren geraakt besloten de fans uit solidariteit zij aan zij mee te demonsteren. Dat liep uit op grootschalige rellen.

Volgens de Argentijnse autoriteiten zijn zo'n 90 mensen opgepakt en zijn 15 mensen naar het ziekenhuis overgebracht, onder wie een agent op wie was geschoten en een demonstrant die bij zijn hoofd was geraakt door een traangasgranaat.

Ouderen in hoofdstad Buenos Aires verzamelen zich al weken elke woensdag bij het parlementsgebouw om te protesteren tegen de kortingen op hun pensioen, ingevoerd door de uiterst rechtse president Milei. Die kwam eind 2023 aan de macht en wil door te snijden in de pensioenen de torenhoge inflatie in het land indammen.

Volgens de oppositie gaan die bezuinigingen echter ten koste van de meest kwetsbaren in Argentinië en hebben veel ouderen moeite om rond te komen.

Geïnspireerd door Maradona

Nadat ouderen bij eerdere protesten gewond waren geraakt, onder andere door de inzet van traangas door de politie, besloten aanhangers van voetbalclubs in de Buenos Aires de handen ineen te slaan. Met hun aanwezigheid wilden ze de ouderen beschermen tegen nieuwe incidenten.

Daarbij lieten ze zich inspireren door de Argentijnse voetballegende Diego Maradona. Tijdens de demonstratie haalden de voetbalfans een citaat van hem aan: "Hoe kan ik gepensioneerden niet verdedigen? Je moet wel een echte lafaard zijn om gepensioneerden niet te verdedigen."