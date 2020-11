Telers klaar om legale wiet te verbouwen, wachten is op goedkeuring minister

Teler Erwin Douwes wil graag legale wiet gaan telen in Tilburg - NOS

Het zijn spannende weken voor de telers die zich hebben gemeld om mee te doen aan de proef met legale verkoop en teelt van cannabis. Op dit moment inventariseert het Rijk bij gemeenten of ze bezwaren hebben tegen een wietteler in hun gemeente. 149 telers meldden zich afgelopen zomer aan voor de proef. Maximaal tien telers mogen uiteindelijk mee doen. Als er meer dan 10 geschikt blijken, wordt er geloot. Het Rijk beslist dus uiteindelijk welke telers mee mogen doen. Maar gemeenten hebben een belangrijke stem. De teler moet op de aanvraag aangeven op welke locatie ze van plan zijn de wiet te gaan telen. Burgemeesters zijn verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid in hun gemeente en krijgen daarom nu de kans om een advies te geven over de locatie. Dat advies weegt zwaar mee in de beoordeling van de aanvraag.

In het regeerakkoord is afgesproken dat er een proef komt met legale verkoop en teelt van cannabis. Eerder werd al bekend dat tien steden gaan meedoen aan de verkoopkant van de proef. Dat zijn Arnhem, Almere, Breda, Groningen, Heerlen, Hellevoetsluis, Maastricht, Nijmegen, Tilburg en Zaanstad. Coffeeshops in deze steden moeten worden bevoorraad door tien nu uit te kiezen kwekers. Die moeten binnen de proef elk 6500 kilo legale wiet per jaar gaan kweken.

De afweging om open te staan voor een wietteler is in elke gemeente anders. Zo laten Emmen en Delfzijl aan de NOS weten negatief te adviseren over de aanvragen die ze hebben binnengekregen. Eerder adviseerde ook de burgemeester van Etten-Leur negatief over twee aanvragen na onrust in de omgeving. Op andere locaties is meer animo. De gemeente Tilburg wil niet zeggen of er aanvragen zijn gedaan, maar een woordvoerder laat weten dat Tilburg in algemene zin open staat voor wietteelt in de gemeente. Tilburg hoort bij de tien verkoopgemeenten binnen de proef. "Als je A zegt moet je ook B zeggen. Dus als er een aanvraag komt gaan we daar vanuit een open perspectief naar kijken." Teler Erwin Douwes zegt op zijn aanvraag een loods in Tilburg te hebben ingevuld. Hij heeft er veel vertrouwen in dat hij aan alle eisen voldoet. Verslaggever Nicole le Fever ging bij hem kijken:

Mag Erwin straks wiet gaan telen in een Tilburgse loods? - NOS

Burgemeester van Breda Paul Depla schreef deze week aan de gemeenteraad maar liefst acht aanvragen te hebben gehad in de gemeente. Depla is kritisch over gemeenten die bij voorbaat nee zeggen tegen de telers. "Het gaat om een legaal product. Ik vraag me af wat die gemeenten dan zeggen als iemand een tomatenkwekerij in hun gemeente wil starten." De gemeente Oldambt zegt aanvragen te hebben ontvangen van twee telers en heeft daar ook positief over geadviseerd. Een van die aanvragen is van John en Ines Meijers die speciaal voor de teelt een boerderij in de gemeente kochten. Het stel strijdt al jarenlang tegen het in hun ogen scheve gedoogbeleid. Ze telen al lange tijd wiet zonder daar stiekem over te doen en moesten meermaals voor de rechter verschijnen. John Meijers nam deel aan de rondetafelgesprekken van de commissie Knottnerus die in 2018 een adviesrapport schreef over de wietproef. "Ik ben er al jaren klaar voor en ik zou het heel raar vinden als ik niet mag meedoen aan de proef", zegt Meijers.