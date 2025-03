Rechter VS blijft uitzetting van prominente Palestijnse activist blokkeren

Volgens zijn advocaten is Khalils arrestatie in strijd met de vrijheid van meningsuiting, het Eerste Amendement van de Amerikaanse grondwet. Ze spreken van een vergelding voor zijn kritiek op de grootschalige aanval van Israël op Gaza, na de terreuraanslagen van Hamas in oktober 2023. Het staat hem vrij om op te komen voor Palestijnse rechten, redeneren zij.

'Aanhanger van Hamas'

"Dit gaat niet over de vrijheid van meningsuiting", reageerde minister van Buitenlandse Zaken Rubio tijdens een werkbezoek. "Dit gaat over het zijn van een aanhanger van Hamas en over het binnenkomen van onze universiteiten en ze op hun kop zetten. Als je ons had verteld dat je dat van plan was toen je naar Amerika kwam, hadden we je nooit toegelaten."

Eerder betichtte president Trump Khalil er op sociale media van Hamas te steunen, zonder daarvoor bewijs te leveren. Khalil, die in 2022 met een studentenvisum naar de VS kwam en inmiddels een permanente verblijfsvergunning heeft, nam zelf niet deel aan de bezetting van het universiteitsgebouw. Ook is er nooit een aanklacht tegen hem ingediend.

In het weekend van Khalils arrestatie maakte de regering-Trump bekend 400 miljoen euro aan subsidies voor de Columbia University te schrappen. Volgens de regering heeft de universiteit te weinig gedaan om Joodse studenten te beschermen tegen antisemitisme op de campus. Joodse studenten zeiden zich tijdens de protesten van vorig jaar onveilig te hebben gevoeld.

Honderden betogers

Bij de federale rechtbank in New York verzamelden zich woensdag honderden betogers die opriepen tot de vrijlating van Khalil. Op hun protestborden stonden teksten als 'Free Palestine', 'Handen af van onze studenten, laat Mahmoud Khalil vrij' en 'Miljardairs zijn de echte vijand, niet immigranten'. In de rechtbank liet Khalil's acht maanden zwangere vrouw een verklaring voorlezen waarin ze haar dank uitsprak aan de demonstranten.