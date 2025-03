Bosz na exit in Champions League: 'Uitschakeling teleurstelling, maar positieve overheerst'

Driouech maakte met een prachtige stift de 2-2. De buitenspeler onthulde op de persconferentie dat hij dit voor de wedstrijd al had bedacht: "Ik had dit moment vooraf gevisualiseerd. Ik wist dat ik ging chippen."

Bosz straft Saibari: 'Was er klaar mee'

Voor één speler van PSV was het een vervelende avond. Ismael Saibari had zich volgens Bosz te laat gemeld voor een teammoment en was om die reden buiten de selectie gelaten.

"Hij was niet voor de eerste keer te laat gekomen, maar voor de vijfde keer", zei Bosz. "Ik was er klaar mee en heb hem in het hotel gelaten. Dit is de hardste manier om hem duidelijk te maken dat hij het team in de steek heeft gelaten."

De PSV-coach liet weten dat hij Saibari niet opgeeft en dat de middenvelder nu genoeg gestraft is: "Ik moet hem helpen, want hij is een fijn en goed mens. Hij miste deze prachtige wedstrijd, want hij zou spelen. Dit mag hem niet overkomen."