Voormalig maffiabaas, 'godfather van Grenoble', gedood op Franse snelweg

Op een snelweg in de buurt van Grenoble, in het zuidoosten van Frankrijk, is een voormalig maffiabaas gedood. De 71-jarige Jean-Pierre Maldera was vooral in de jaren 80 en 90 een invloedrijk man binnen de maffia. De politie betitelde hem eens als 'de godfather van Grenoble'.

Maldera werd woensdagochtend op de A41 in zijn auto achtervolgd en beschoten met kalasjnikovs. Nadat hij in zijn arm was geraakt, stapte hij uit in een poging aan de schutters te ontkomen. Daarna werd hij aangereden door een van de auto's die hem achtervolgden. Volgens de officier van justitie overleed hij als gevolg van de aanrijding.

Er zouden drie tot vier daders zijn geweest. Ze gingen ervandoor in een auto die korte tijd later uitgebrand werd teruggevonden op een parkeerplaats in Grenoble.

Broer verdween spoorloos

Maldera was binnen de maffia actief met zijn broer Robert, die tien jaar geleden spoorloos verdween. Na een afspraak in de buitenwijken van Grenoble werd niets meer van hem vernomen.

Jean-Pierre Maldera had een strafblad dat terugging tot de jaren 70. In 2004 werd hij samen met zijn broer veroordeeld voor georganiseerde criminaliteit, maar een jaar later kwamen ze vrij door een administratieve fout.

Of Jean-Pierre de afgelopen jaren ook nog actief was binnen het criminele milieu is niet bekend. Persbureau AFP meldt dat hij sinds zijn vrijlating in 2005 niet meer in beeld was geweest bij de autoriteiten.