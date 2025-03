PSV neemt eervol afscheid van Champions League met gelijkspel bij Arsenal

Eerherstel was na de 1-7 Champions League-nederlaag in Eindhoven het hoogst haalbare voor PSV in de return tegen Arsenal in Londen. Met een 2-2 gelijkspel voldeed de regerend kampioen van Nederland aan de opdracht van coach Peter Bosz.

De uitschakeling in de achtste finales van de Champions League is nu wel een feit. Net als voor Feyenoord houdt het Europese avontuur van PSV hier op.

Basisplek Babadi en Driouech

Bosz had zich vooraf al neergelegd bij uitschakeling en gaf meerdere spelers rust. Luuk de Jong, Ryan Flamingo, Noa Lang, Olivier Boscagli en Joey Veerman begonnen op de bank, Ismael Saibari en Mauro Júnior zaten niet bij de selectie.

De grootste verrassing in de basis was de 19-jarige Isaac Babadi, die een kans kreeg als aanvallende middenvelder. Couhaib Driouech was de vervanger van Lang als linksbuiten en Ivan Perisic fungeerde als gelegenheidsspits.

Ook Arsenal speelde niet met zijn sterkste elf. Zo ontbraken Martin Ødegaard en Jurriën Timber in de basis. Oud-PSV'er Oleksandr Zintsjenko startte wel en deed zijn oude ploeg snel pijn.