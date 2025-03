Actrice Bruni Heinke, Helen Helmink uit GTST, overleden op 84-jarige leeftijd

Actrice Bruni Heinke is overleden op 84-jarige leeftijd. Dat schrijven verschillende kranten op basis van een overlijdensbericht. De actrice zou op 7 maart zijn overleden.

Heinke was vooral bekend van haar rol als Helen Helmink in Goede Tijden, Slechte Tijden. Ze speelde de rol van 1992 tot 1997. Ook speelde ze in in de jaren zeventig in de tv-serie Dagboek van een herdershond.

"De laatste scène is gespeeld", schrijft de familie van Heinke in het overlijdensbericht. "Ze heeft haar eigen einde geschreven."