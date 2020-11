ADO-doelman Koopmans hekelt eigen team: 'We lijken wel kindjes'

"We zullen morgen de koppen bij elkaar moeten steken." ADO-doelman Luuk Koopmans was niet te spreken over het spel van zijn team in de met 6-0 verloren wedstrijd tegen Sparta.

"Het zijn kleine dingen die een groot verschil kunnen maken. Als je 90 procent van je duels verliest, kun je nooit een wedstrijd winnen. Daar begint het bij. Strijd leveren kan iedereen. Daar gaan we deze week denk ik op hameren", sprak Koopmans in niet mis te verstane bewoordingen.

De doelman, die zelf bij de 4-0 van Lennart Thy ook niet een al te beste indruk maakte, vindt dat er snel wat moet veranderen bij ADO. "Bij Sparta strijden ze gewoon, dat zijn echte mannen. Als je dan naar ons kijkt, dan lijken we wel kindjes."

Degradatiegevaar

ADO Den Haag staat na negen speelrondes op de zestiende plaats en bevindt zich dus in de degradatiezone. "We zullen heel snel moeten verbeteren", aldus Koopmans. "Als je zo voetbalt, zoveel duels verliest en zoveel ballen makkelijk inlevert, ga je nooit een wedstrijd winnen. Dan maakt het niet uit wie de trainer is."

Koopmans doelt daarmee op de recente trainerswissel in Den Haag. Aleksander Rankovic werd ontslagen, Ruud Brood zat zondag voor het eerst op de bank als hoofdtrainer van ADO. "Laten we hopen dat dit een overgangsmomentje is, maar daar hebben we de tijd niet voor. We moeten er zo snel mogelijk staan."

De volgende wedstrijd van ADO Den Haag is zaterdag 28 november thuis tegen sc Heerenveen, de nummer zes van de eredivisie.