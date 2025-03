China’s sluimerende gezondheidscrisis: steeds meer Chinezen zijn te zwaar

Ook geografie en klimaat spelen een rol. Mensen in steden zijn vaker te zwaar dan mensen op het platteland en mensen in het noorden kampen veel vaker met overgewicht dan mensen in het zuiden van China.

Het belangrijkste verschil zit in de consumptie van koolhydraten, vetten en eiwitten. In het noorden, waar relatief veel graan groeit, consumeren mensen veel meer koolhydraten dan in het zuiden, waar meer rijst en andere voedingsmiddelen worden verbouwd. Ook dragen hoge temperaturen in het zuiden bij aan efficiëntere energieverbranding van het lichaam, wat leidt tot betere gewichtsbeheersing.

Voedselgidsen

In de nationale richtlijnen voor gewichtsbeheer, een gids die Chinezen moet helpen gezonder te eten, zijn voorbeeldrecepten opgenomen voor zeven verschillende regio's. Zo wordt mensen in het noordoosten van China aangeraden om gestoofde vis, groente en rijst te eten. In het noordwesten wordt mensen aangeraden vaker olie- of vleesachtige noedelgerechten te bereiden.