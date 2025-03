Dortmund knokt zich langs Lille en speelt kwartfinale Champions League tegen Barça

Borussia Dortmund heeft de kwartfinale van de Champions League bereikt door een uitzege op Lille OSC. Nadat het heenduel in Dortmund in 1-1 was geëindigd, wonnen de Duitsers de return in Frankrijk met 1-2.

In de kwartfinale speelt Dortmund tegen FC Barcelona, dat gisteren met 3-1 won van Benfica. In de competitiefase speelden beide ploegen ook tegen elkaar, toen won Barcelona in het Signal Iduna Park met 2-3.

Ook vorig jaar kwamen die Borussen ver in het belangrijkste Europese clubtoernooi, toen werd zelfs de finale gehaald. Daarin werd verloren van Real Madrid.

Blunder Dortmund-doelman

De eerste goal viel vanavond al in de vijfde minuut. Lille kende een droomstart, terwijl de openingsfase met name voor Dortmund-keeper Gregor Kobel een nachtmerrie werd. Een simpel schot van Jonathan David had een makkie moeten zijn voor de Zwitserse doelman, maar de bal glipte zo door zijn benen door, waardoor Lille op 1-0 kwam.