'Leerwerktraject Indonesische studenten deugde niet'

Yomema had aanvankelijk de bedoeling om zelf verpleegkundigen uit Indonesië te halen, blijkt uit het rapport. Ze zouden dan aan de slag gaan als werknemer. Toen dat project niet doorging, kwam er een samenwerking met de hogeschool voor het leerwerktraject.

Volgens het rapport heeft Avans+ voor en tijdens dat traject een "onvolledig dan wel onjuist beeld van de uitvoering van het project" gegeven. Ook heeft de hogeschool meerdere wetten overtreden, zoals privacyregels en de arbeidstijdwet.

Verder hebben twee studenten van Yomema te horen gekregen dat ze niet zwanger mochten raken in Nederland. Een van hen heeft bij aankomst opheldering gevraagd aan Avans+, staat in het rapport. "Een medewerker heeft toen geantwoord dat het beter is om niet zwanger te worden."

De onderzoeker concludeert bovendien aan de hand van gesprekken met studenten dat er geen sprake was van een stage, maar van arbeid. Er was weinig ruimte om te leren. Twee studenten haalden hun stage niet, maar haalden hun vakken op school wel. Zij werden uit het leerwerktraject gezet. "Ze moesten hun studie ten onrechte beëindigen", staat in het rapport.

'Achterhaald'

Een woordvoerder van Avans+ zegt niet te kunnen reageren op specifieke beschuldigingen die in het rapport staan. "We zijn het niet eens met alle conclusies en stellingen die in het rapport staan. Een aantal zijn achterhaald, omdat we zaken hebben aangepast."

De hogeschool zegt van mening te zijn dat de manier waarop het traject was opgezet goed was. "We hebben vooraf steeds open kaart gespeeld, maar we zijn wel erg snel begonnen. Daarbij hebben we steeds bij de IND aangegeven: zeg maar hoe wij het moeten doen." De school vindt het belangrijk om een goede oplossing te vinden voor de studenten die er nu zijn. "Dat doen we ook met de IND."