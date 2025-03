Extra coalitieoverleg na verzet Kamer tegen EU-plan Oekraïne

De coalitiepartijen houden morgenochtend een ingelast overleg over Oekraïne. Aanleiding is het verzet van de Tweede Kamer tegen het herbewapeningsplan van EU-voorzitter Von der Leyen, waardoor het kabinet in een lastig parket is gebracht. Dat bevestigen Haagse bronnen na een bericht van het AD.

Gisteren nam de Tweede Kamer een motie van JA21 aan die het kabinet oproept om niet akkoord te gaan met het miljardenplan, omdat het deels gefinancierd zou worden door het aangaan van gemeenschappelijke schulden en het versoepelen van de begrotingsregels. Ook de regeringspartijen PVV, NSC en BBB stemden voor de motie.

Het kabinet zit daar behoorlijk mee in zijn maag. De motie beperkt de speelruimte van premier Schoof en andere ministers in Brussel aanzienlijk. Nederland zou alleen kunnen komen te staan in Europa, vrezen voorstanders van het plan.

'Motie wel uitvoeren'

In het overleg van morgen hopen de partijen tot een interpretatie van de motie te komen, waar ook het kabinet wat beter mee uit de voeten kan. Maar de partijen die voor de motie hebben gestemd, willen wel dat die uitgevoerd wordt. Ze zijn voor het opvoeren van de defensie-uitgaven, maar de lidstaten moeten dat gewoon vanuit hun eigen begrotingen doen.

Maar premier Schoof heeft in Brussel al ingestemd met "de contouren" van het plan-Von der Leyen. Tot nu toe heeft het kabinet nog geen inhoudelijke reactie gegeven op de stellingname van de Kamer. Gisteravond kwam er alleen een kort briefje naar de Kamer, waarin stond dat het kabinet "kennis heeft genomen" van de aangenomen motie en later met een uitgebreidere reactie zal komen.

Ook zonder de steun van Nederland kan de EU doorgaan met het herbewapeningsplan. Er zijn genoeg andere landen die er wel mee in willen stemmen. Naast Nederland maakt alleen Hongarije echt bezwaar.