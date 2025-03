Vrouwen AZ komen met schrik vrij in restant van gestaakt duel bij Telstar

De vrouwen van AZ zijn in het restant van het gestaakte eredivisieduel bij hekkensluiter Telstar met de schrik vrijgekomen. AZ verspeelde de 2-4 voorsprong, maar tot een echte stunt van Telstar kwam het niet. De nummer zes van de competitie won alsnog: 4-5.

Glad veld

Het duel tussen de twee Noord-Hollandse ploegen werd begin februari onderbroken door een glad veld in het 711-stadion in Velsen-Zuid. In de 72ste minuut stond het 2-4.

AZ moest vooral standhouden in de resterende achttien minuten, maar daar slaagde de ploeg van trainer Wouter de Vogel aanvankelijk niet in. Isa Gomez zorgde na vier minuten al voor de aansluitingstreffer en vlak daarna zette Nicci Berrevoets ook de 4-4 op het scorebord. De 19-jarige speelster schoot van afstand fraai raak.

Uiteindelijk trok AZ toch aan het langste eind door een treffer van Desiree van Lunteren, die via de binnenkant van de paal raak schoot.

Telstar staat laatste in de competitie met zeven punten uit zestien wedstrijden. De ploeg won dit seizoen slechts één duel, tegen AZ (0-1).