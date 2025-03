Tradities, brommers en Normaal: programma Koningsdag gepresenteerd

Het programma en de route voor Koningsdag in Doetinchem zijn gepresenteerd. Suzan & Freek zullen optreden voor de Oranjes, net als de Achterhoekse band Normaal, bekend van hun hit Oerend Hard.

Dit jaar wordt Koningsdag op zaterdag 26 april gevierd, omdat de feestdag anders op een zondag zou vallen. Die dag wordt overgeslagen vanwege de zondagsrust.

Pro-monarchie

De koninklijke familie wordt in de stad ontvangen door Normaal. "Het is misschien in tegenspraak met mijn politieke opvattingen, maar ik ben pro-monarchie", zegt frontman Bennie Jolink tegen Omroep Gelderland. "De koninkrijken in Europa zijn de meest vooruitstrevende landen. Hoog onderwijsniveau, economisch goed ontwikkeld. Dat kan haast geen toeval zijn."

Welk nummer de band gaat spelen, houdt hij nog even geheim.

Burgemeester op brommer

De stad wil tradities laten zien, en hoe die passen in de nieuwe tijd. Zo wordt de koninklijke bus begeleid door authentieke én elektrische brommers. Om dat aan te kondigen reed burgemeester Boumans de zaal van de presentatie binnen op zo'n elektrische brommer - voorzien van oranje details.

De gemeente heeft honderden initiatieven met plannen voor langs de route ontvangen, vertelt Boumans. "Het is heel leuk om die betrokkenheid te zien. Daar gaat Koningsdag voor mij ook over: verbinding en samenleving."

Thuiskomen

De route van de koninklijke familie eindigt op het festivalterrein bij de historische Walmolen. Op het eindpodium treedt het duo Suzan & Freek op met hun nummer De Overkant, een eerbetoon aan de Achterhoek.

"We kunnen niet wachten om te spelen op een plek die voor ons als thuiskomen voelt", zegt het tweetal in een video. Ze zingen onder begeleiding van het Gelders Orkest Phion.

Zwarte Cross

Het zogeheten eindpodium van de koningstocht wordt vormgegeven door de organisatie achter Zwarte Cross, het grootste betaalde festival van Nederland, dat jaarlijks plaatsvindt in Oost-Gelre.

Koningsdag is niet eerder in Gelderland gevierd. Doetinchem verwacht 25.000 tot 30.000 bezoekers. Er is 3 miljoen euro uitgetrokken voor het feest.