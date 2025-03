Gevangenismedewerker Ter Apel ontslagen vanwege relatie met gedetineerde

Een medewerker van de Penitentiaire Inrichting Ter Apel is vorige week op staande voet ontslagen vanwege een relatie met een gevangene. Dat meldt de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).

"Ongeoorloofde relaties tussen medewerkers en gedetineerden, van welke aard dan ook, zijn binnen DJI niet toegestaan", stelt de dienst op de website. Het komt vaker voor dat medewerkers van de DJI worden ontslagen vanwege een relatie met een gevangene, blijkt uit het overzicht van voorvallen dat de dienst maandelijks publiceert.

Zo werd in januari nog een complexbeveiliger van de PI in Alphen aan den Rijn ontslagen vanwege een relatie met een gedetineerde. In augustus vorig jaar gebeurde hetzelfde met een medewerker van de PI Rotterdam.

Een medewerker van de PI Krimpen aan den IJssel moest in mei vorig jaar vertrekken omdat die "privé-contacten onderhield met meerdere gedetineerden, diensten heeft geleverd en vertrouwelijke informatie heeft gedeeld".

Seks en vriendschap

Bij de vrouwengevangenis Ter Peel in het noorden van Limburg werden in de zomer van 2023 meerdere medewerkers ontslagen vanwege een relatie met een gevangene. Een mannelijke cipier had seks gehad met een gedetineerde, een andere mannelijke medewerker had een relatie met een gevangene, en weer een andere medewerker was bevriend geraakt met een gedetineerde.

Oud-minister Ploumen sprak destijds van een structureel probleem. Zij is werkzaam voor Bureau Clara Wichmann, dat onder meer opkomt voor de rechten van vrouwelijke gedetineerden. "We horen vaak dat vrouwelijke gedetineerden te maken krijgen met machtsmisbruik en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Vervolgens is het vaak niet mogelijk om anoniem en veilig een klacht in te dienen."