AZ mist Kasius en Lahdo tegen Spurs, Meerdink keert terug en Bouziane debuteert

AZ mist Mayckel Lahdo en Denso Kasius donderdag in het achtstefinaleduel met Tottenham Hotspur in de Europa League. Beiden kampen met blessures. Ruben van Bommel, Sven Mijnans en Jayden Addai zijn ook nog geblesseerd.

De ploeg van coach Maarten Martens verdedigt donderdag in Londen een 1-0 voorsprong uit de heenwedstrijd in de achtste finales van de Europa League. Spits Mexx Meerdink keert na anderhalve maand afwezigheid terug in de wedstrijdselectie.

Schaarste op de flanken

De 22-jarige Zweedse buitenspeler Lahdo viel vorige week in Alkmaar al in de 9de minuut geblesseerd uit. Denso Kasius kwam toen voor Lahdo in de ploeg en moest na rust ook geblesseerd naar de kant.

Ro-Zangelo Daal is er evenmin bij. De 21-jarige buitenspeler, die dit seizoen vier keer actief was in de Europa League en één keer in de eredivisie, blijft thuis omdat zijn vriendin op het punt staat te bevallen.

Daal maakte maandag voor Jong AZ op bezoek bij ADO Den Haag (0-3 winst) een hattrick in elf minuten (in de 24ste, de 30ste en de 35ste minuut).