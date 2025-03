Ajax hoopt op Brobbey in Frankfurt: 'Kans dat hij speelt behoorlijk groot'

Ajax-trainer Francesco Farioli hoopt dat spits Brian Brobbey morgen kan spelen in de Europa League-return tegen Eintracht Frankfurt. De heenwedstrijd in de achtste finales werd vorige week in Amsterdam met 1-2 gewonnen door de Duitsers.

Brobbey verliet zondag na een kwartier het veld in het duel met PEC Zwolle, hij is wel wel meegegaan naar Frankfurt. Farioli: "Hij is natuurlijk niet in zijn beste vorm, omdat de laatste wedstrijden heel zwaar waren. Hij is ook een speler die fysiek veel te verduren krijgt. Hij herstelt en morgen nemen we de beslissing."

Gevraagd naar de kans of Brobbey gaat spelen, antwoordt Farioli: "Behoorlijk groot." En of Brobbey dan vanaf de start speelt of invalt? "Beide opties zijn er. De situatie wordt nog bekeken en we luisteren naar het gevoel van Brian. Als ik alles weet, neem ik de beslissing."