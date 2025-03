VS en Europa treffen elkaar met importheffingen, wat gaan we merken?

De handelsoorlog met de VS lijkt nu echt begonnen. Vanochtend gingen de Amerikaanse importheffingen in van 25 procent op staal en aluminium uit het buitenland. De EU reageerde direct met tegenmaatregelen en kondigde heffingen aan op typisch Amerikaanse producten zoals spijkerbroeken, whisky en motoren. Wat gaan we van al die extra belastingen merken?

Al langere tijd werd druk gespeculeerd of de Amerikaanse president Trump daadwerkelijk handelstarieven zou invoeren. Hoewel hij met veel tarieven dreigde, waren ze tot vanochtend daadwerkelijk enkel voor Chinese producten ingevoerd. Tot dus vanochtend vroeg, toen om 06.00 uur de nieuwe belasting op staal en aluminium inging.

Geen uitzonderingen

Helemaal vreemd met Amerikaanse invoerheffingen is Europa niet. In 2018 voerde Trump al eens extra tarieven in op onder meer staal en aluminium. Toen golden er alleen wel veel uitzonderingen. Die zijn er nu niet.

Zo was verpakkingsfabrikant Royal Vaassen verrast toen het bedrijf ontdekte dat ook op hun producten dit keer een extra belasting wordt geheven. Het bedrijf maakt onder meer specialistisch aluminium voor melkflesdoppen. "Met name voor babymelk en speciale voeding. De Amerikaanse markt is zeer belangrijk voor ons", zegt directeur Dries Knaapen. "En het vervelende is, je kunt niks anders dan de rekening bij de klant neerleggen."