Treinkaping Pakistan beëindigd, nog onbekend aantal gijzelaars gedood

De treinkaping in het zuidwesten van Pakistan is beëindigd. Volgens de autoriteiten zijn alle kapers omgekomen bij een bevrijdingsactie van het leger. Ook een aantal gijzelaars heeft het niet overleefd. Precieze cijfers ontbreken nog. Volgens het leger waren er rond de 100 overvallers.

Er is nog veel onduidelijk over de situatie bij de trein. Eerder kwamen er berichten dat de militanten meldden dat ze 50 gijzelaars hadden gedood, maar dat is niet bevestigd.

Meer dan 300 gijzelaars zouden zijn bevrijd en het leger zegt dat de trein nu wordt doorzocht. Een deel van de passagiers werd gisteren al vrijgelaten.

In de trein, die gisteren door leden van de afscheidingsbeweging Beloetsjistan Bevrijdingsleger werd aangevallen, zaten volgens de spoorwegen ongeveer 450 mensen. Behalve passagiers waren er zo'n 200 beveiligers van het leger aan boord.

Explosie

De trein was onderweg van Quetta in Beloetsjistan naar Peshawar in het noorden van Pakistan en werd tot stilstand gebracht in een tunnel door een explosie op de rails. Daarbij zou de trein deels zijn ontspoord. Tientallen aanvallers openden vervolgens het vuur, waarbij de machinist van de trein gewond raakte. Later kwamen er berichten dat hij was omgekomen en dat er meer doden waren.

De militanten eisten al snel de verantwoordelijkheid op en eisten dat gevangen separatisten zouden worden vrijgelaten. De regering reageerde daar niet op. Eerder werden eisen van separatisten nooit ingewilligd.

Het Beloetsjistan Bevrijdingsleger (BLA) valt geregeld ordetroepen aan en heeft het ook al vaker op burgers voorzien.

Chaos

Eerder werden al zo'n 190 passagiers vrijgelaten, vooral vrouwen en kinderen, ouderen en inwoners van Beloetsjistan. Ze werden naar het station van Quetta gebracht, de hoofdstad van Beloetsjistan.

"Het was totale chaos aan boord, overal hoorde je geschreeuw", vertelt de 78-jarige Muhammad Ashraf. Terwijl de militanten de trein binnenvielen probeerden passagiers zo snel mogelijk op de grond te gaan liggen.

"Mensen zochten dekking achter koffers en zakken met goederen om bescherming te zoeken tegen de kogels", zegt Ashraf. Hij was gisteren op de Jaffar Express gestapt om naar Lahore te reizen, waar hij familie heeft. Nadat de trein was vertrokken van het station bij Panir klonk een grote explosie en ontspoorde de trein.

"Meteen na de explosie begon het schieten", herinnert Ashraf zich. Volgens hem drongen meer dan honderd separatisten de trein binnen. Vrouwen en kinderen werden eruit gehaald. Omdat hij oud is en alleen reisde, lieten de aanvallers hem ook gaan.