Waarom willen jongeren een vuurwapen? 'Ik wilde mezelf beschermen'

En dan kan een wapen ook op scholen belanden. De laatste tijd waren er meerdere scholen in het nieuws waar leerlingen een wapen mee naartoe hadden genomen.

"Ja, daar schrik je toch wel enorm van", zegt rector Remco Vogel van het Segbroek College in Den Haag. Hij blikt met NOS Stories terug op een incident van begin februari dit jaar, op zijn school. Een jongen uit 2 havo nam een vuurwapen mee. "Alles wat in de maatschappij gebeurt, gebeurt ook op scholen. Dat wil je niet. Maar hoe we het hadden kunnen voorkomen? Ik zou het niet weten."

De leerling liet een vuurwapen zien aan een klasgenoot. Toen een docent dit te horen kreeg, werd de politie ingeschakeld. De jongen is opgepakt en moet nog voor de jeugdrechter komen. "Hij keert niet terug bij ons op school. Er zijn grenzen. Maar we hebben natuurlijk wel zorgen, want het zegt veel over zo'n leerling dat hij dit doet", zegt rector Vogel.

Het is slechts een van de recente voorbeelden van incidenten met jongeren en vuurwapens. Zo was op het Hofstad Lyceum, ook in februari en ook in Den Haag, een incident waarbij een jongen omkwam. In dezelfde week werden drie minderjarige leerlingen van het Baken Park Lyceum in Almere aangehouden nadat een (nep)vuurwapen werd gevonden.

Goede vriend

Minder jongeren met vuurwapens: hoe gaan we daar komen? Meer preventiemaatregelen, voorlichting en hulp - specifiek gericht op jongeren uit kwetsbare gezinnen - is volgens Carinhoza da Graça nodig. Zijn stichting JOZ in Rotterdam gaat onder meer in gesprek met ouders en jongeren op school.

Ze laten jongeren de vraag 'Wat is een goede vriend?' met elkaar bespreken. "Betekent een goede vriend dat je instapt als er ruzie wordt gemaakt en bepaalde negatieve emoties versterkt? Of is een vriend een adviseur en zeg je: misschien is links of rechts een betere keuze? En: we hoeven het niet op te lossen met geweld."