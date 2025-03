Verdachte probeert advocaat te wurgen in gevangenis Vught

Een verdachte die vastzit in het Huis van Bewaring in Vught heeft vorige maand zijn advocaat geslagen en geprobeerd te wurgen. Dat meldt een woordvoerder van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).

Het Huis van Bewaring is de afdeling waar verdachten worden vastgehouden in afwachting van hun proces. De man was dus nog niet veroordeeld tot een gevangenisstraf, schrijft Omroep Brabant.

Op 17 februari had de verdachte een gesprek met zijn advocaat in een spreekkamer. Daar sloeg hij de raadsman op het hoofd en probeerde hij hem ook te wurgen.

De advocaat drukte op de alarmknop, waarna beveiligers de verdachte overmeesterden. Die werd vervolgens gedurende twee weken in de isoleercel geplaatst. De advocaat is door de medische dienst onderzocht en heeft aangifte gedaan.

'Uitzonderlijke situatie'

De DJI spreekt van een "uitzonderlijke situatie, die laat zien hoe belangrijk een spoedige en doeltreffende actie is". De advocaat heeft de DJI gezegd dat hij onder de indruk is van het snelle optreden van het personeel.

Volgens de woordvoerder is in gevangenissen veel aandacht voor de veiligheid van advocaten en bezoekers. "Uiteindelijk zorgen de medewerkers voor de veiligheid. Zij reageren op een noodknop, vangen signalen op en schieten te hulp waar nodig."