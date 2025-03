Stolz fit genoeg voor drie keer WK-goud? 'Mentaal stond ik er vorig jaar wat beter voor'

Een paar dagen later reed hij in Thialf op één avond de 500 en de 1.500 meter. "Ik had gedacht dat ik meer uitgerust zou zijn dan ik daadwerkelijk was." Stolz werd er tweede en vijfde. "Voor hoe moe ik me die week voelde, vond ik dat ik best een goede 500 meter had gereden. Maar na de 1.500 meter had ik wel door dat ik niet helemaal in orde was."

Stolz besloot zich af te melden voor de rest van het weekeinde. Ook door de geplande krachttrainingen ging een streep. "Ik was niet bezorgd, ik had gewoon rust nodig. Ik was vooral benieuwd hoe mijn lichaam daarop zou reageren. Ik had uiteindelijk een dag of vier nodig om te voelen dat ik weer in orde was."

Bekijk hieronder de reactie van Stolz na zijn vijfde plaats op de 1.500m in Heerenveen: