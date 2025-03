Oudste menselijke gezicht van Europa gevonden: 1,1 tot 1,4 miljoen jaar oud

Fragiel

Een bijzondere vondst, vindt evolutiebioloog Fred Spoor van het Natural History Museum in Londen, die zelf niet betrokken was bij de studie. "Dit is het oudste, goed uitziende fossiel van een vroege mens in West-Europa. Daar kennen we er maar weinig van."

Wetenschappers hebben in de loop van de tijd veel fossielen van homo erectus verzameld, in zowel Azië als Afrika. Maar dat zijn bijna allemaal hersenschedels in plaats van gezichten, vertelt Spoor. "Dat heeft er waarschijnlijk mee te maken dat het gezicht fragieler is, en in de loop van de tijd beschadigt en verloren gaat."

Eerdere onderzoeken wezen al op de mogelijkheid dat er meer dan een miljoen jaar geleden Homo erectus-achtige mensensoorten in Europa moeten hebben rondgelopen, maar echt bewijs ontbrak tot dusver. "Nog maar dertig jaar geleden dachten we dat mensen pas 500.000 jaar geleden Europa binnenkwamen", zegt Spoor. "Nu gaat hun aanwezigheid al meer dan twee keer zover terug."

In Georgië werden 1,8 miljoen jaar oude resten gevonden, maar dat gebied ligt praktisch buiten Europa. En andere vroege vondsten, zoals 1,95 miljoen jaar oude dierenbotten met snijsporen in Roemenië, geven alleen indirecte aanwijzingen voor mogelijke menselijke bewoning.

Te land of ter zee?

Over de vroege migratie naar Europa bestaan nog veel vragen. Ging het om een enkele groep die hierheen kwam en verder evolueerde? Of was er sprake van verschillende migratiegolven die weer uitstierven of werden verdreven door bijvoorbeeld klimaatverandering? "Deze vondst maakt duidelijk dat er meerdere groepen moeten zijn geweest", zegt Fred Spoor.

Onduidelijk is nog hoé deze vroege mensensoorten Europa hebben bereikt. Ze kunnen rechtstreeks vanuit Afrika zijn gekomen. Van andere vroege mensensoorten is bekend dat ze soms op eilanden terecht zijn gekomen, en dus over zee moeten hebben gereisd.

Anderzijds weten we ook dat er neanderthalers op de Rots van Gibraltar hebben geleefd, en die hebben voor zover bekend nooit de oversteek naar Afrika gemaakt. Het is daarom ook mogelijk dat de mens het westen van Europa alleen heeft bereikt via het Midden-Oosten en de Balkan.

Pink en Lucy

De onderzoekers reageerden niet op de vraag waarom ze het gezichtsfragment Pink hebben genoemd. Een eerdere vondst van een vroege mens in Afrika kreeg de naam Lucy, omdat de onderzoekers tijdens de opgravingen vaak het nummer Lucy in the Sky with Diamonds van The Beatles draaiden.