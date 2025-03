Vendrame sprint naar zege in Tirreno-Adriatico, Van der Poel komt er niet tussen

De Wielerredactie, een podcast van de NOS

De Wielerredactie is een podcast van de NOS, gemaakt door Tom Dumoulin, Annemiek van Vleuten, Stef Clement en Steven Dalebout.

Aflevering 1 van 2025, waarin Dumoulin in gesprek gaat met Thymen Arensman over het bestaan als klassementsrenner, is te beluisteren via de gratis NPO Luister-app en via de website en app van NPO Radio 1. Ook via Spotify en de podcast-app van Apple is De Wielerredactie te horen.