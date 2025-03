Filipijnse oud-president Duterte overgedragen aan Internationaal Strafhof

De Filipijnse oud-president Duterte is overgedragen aan het Internationaal Strafhof in Den Haag. Dat wil hem berechten voor misdaden tegen de menselijkheid. Duterte werd gisterochtend opgepakt op de internationale luchthaven van Manilla en landde vandaag op Rotterdam The Hague Airport.

Hij wordt vervolgd voor 43 moorden die plaatsvonden tussen 2011 en 2019. Onder zijn bewind werden duizenden drugsdealers en drugsverslaafden gedood, omdat dit volgens hem nodig was in de strijd tegen drugs.

De misdaden dateren uit de periode dat hij president was - tussen 2016 en 2022 - en uit de periode daarvoor, toen hij nog burgemeester was van Davao City. In die tijd zou hij doodseskaders hebben opgezet om dealers en verslaafden om te brengen.

De aankomst van Duterte op Rotterdam The Hague Airport: