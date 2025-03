Filipijnse oud-president Duterte in Nederland, gaat naar Scheveningse gevangenis

De Filipijnse oud-president Duterte is aangekomen in Nederland. Hij zal worden overgebracht naar de Scheveningse gevangenis. Duterte werd gisterochtend opgepakt op de internationale luchthaven van Manilla.

Het Internationaal Strafhof, dat is gevestigd in Den Haag, wil hem berechten voor misdaden tegen de menselijkheid. Duterte wordt vervolgd voor 43 moorden die plaatsvonden tussen 2011 en 2019. Onder zijn bewind werden duizenden drugsdealers en drugsverslaafden gedood, omdat dit volgens hem nodig was in de strijd tegen drugs.

Doodseskaders

De misdaden dateren uit de periode dat Duterte president was - tussen 2016 en 2022 - en uit de periode daarvoor, toen hij nog burgemeester was van Davao City. In die tijd zou hij doodseskaders hebben opgezet om dealers en verslaafden om te brengen.

Voordat Duterte op het vliegtuig naar Nederland werd gezet, zat hij vast op een legerbasis op de Filipijnen. Aanhangers hadden zich bij de poort verzameld om zijn vrijlating te eisen.

'Lang op moeten wachten'

Ook nabestaanden van slachtoffers van Dutertes drugsoorlog kwamen bij elkaar in Manilla. "De moeders van wie echtgenoten en kinderen zijn gedood in de drugsoorlog zijn blij, want ze hebben hier lang op moeten wachten", zegt Rubilyn Litao, die lid is van een organisatie die opkomt voor rechten van slachtoffers.